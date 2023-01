Meloni | Con l' Algeria rafforzeremo la cooperazione

Leggi su agi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI - "L'è un partner affidabile e di rilievo strategico". Il presidente del Consiglio, Giorgiaha incontrato ad Algeri il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. Il governo, ha aggiunto, "intende rafforzare la collaborazione con l'in altri campi" oltre a quello dell'energia. Il premier italiano ha spiegato che "l'e' fondamentale per il Piano Mattei per l'Africa", ossia "un modello disu base paritaria per trasformare le tante crisi anche in possibili occasioni". Con il premier, anche Claudio Descalzi ad di Eni il quale ha spiegato che "gli investimenti danno centralità al Nord Africa, sviluppo, occupazione, tecnologie e quindi distendono una situazione che porta all'immigrazione". "Solo due anni fa l'...