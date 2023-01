Meloni cerca soluzione strutturale | incontreremo categoria

la Repubblica

Parlando ad Algeri,ha sottolineato che "la questione è molto complessa", ma ha assicurato che "non ho cambiato idea sul tema della difesa dei nostri imprenditori balneari". Il punto è capire "...Sedi sfondare, contando solo i numeri peraltro teorici in Parlamento, si sfracella. Ciò sta ... Quindi gli aggiustamenti dopo le critiche, la "retromarcia su Roma" del premiersono giuste. ... Meloni cerca il rilancio all'estero, prima tappa con il gas algerino Algeri, 23 gen. (askanews) - Neanche il tempo di godersi l'esito positivo della visita di due giorni in Algeria che Giorgia Meloni deve ...Milano, 23 gen. (askanews) - Un incontro con la maggioranza, poi ancora un confronto con i rappresentanti della categoria per cercare una ...