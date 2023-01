Meloni blinda Nordio | ' piena fiducia' La premier in Algeria per l' energia

AGI - Agenzia Italia

- Previsto nei prossimi giorni un incontro tra la premier e il Guardasigilli, dopo le polemiche dei giorni scorsi per la stretta sulle intercettazioni.da ieri è in Algeria per rinnovare gli accordi sul gas ed energia con il paese ...in missione ad Algeri E ieri, a rafforzare la posizione dell'ex magistrato, è proprioche 'ribadisce' la sua 'piena fiducia' nei confronti di Nor dio, che ha 'fortemente voluto a Via ... Meloni blinda Nordio. Alta tensione sulla giustizia Il premier scende direttamente in campo e annuncia un faccia a faccia con il Guardasigilli la prossima settimana proprio "per ...Scende in campo direttamente Giorgia Meloni per blindare Carlo Nordio, Guardasigilli che ha fortemente voluto a Via Arenula e con il quale hanno fatto sapere da palazzo Chigi «mantiene ...