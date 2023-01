Meloni | Algeria partner strategico e affidabile per l' Italia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) "Grazie al presidente, al primo ministro e all'interno governo per questa accoglienza straordinaria, non a caso la prima missione bilaterale nel Nord Africa che il nuovo governo ha inteso fare, a ...

Agenzia ANSA

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgianel corso della cerimonia di firma degli accordi con l'. / Palazzo ChigiAGI/Vista - L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, firma memorandum di cooperazione inalla presenza die Tebboune. Le immagini. / palazzo Chigi Meloni ad Algeri incontra Tebboune, previsti accordi di cooperazione - Politica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Sciopero dei benzinai, il governo non torna indietro. Giorgia Meloni illustra la linea dell'esecutivo sullo scontro in corso con i sindacati di ...