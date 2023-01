Meloni ad Algeri spinge piano Mattei – su intercettazioni ‘no a scontri’

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’orizzonte è quello della legislatura. Il ‘’ promosso da Giorgiasin dal giorno del suo insediamento torna in scena prepotentemente nella prima visita ufficiale del premier ad. Cinque anni per trasformare l’Italia nell’hub europeo per il gas, capace di smistare energia al resto d’Europa. Con un approccio “non predatorio”, tiene a rimarcare il presidente del Consiglio che, non a caso, ha dato alla strategia di lungo periodo a cui lavora il governo il nome del fondatore dell’Eni. Perché uno dei pilastri su cui regge ilè quello di garantire “una crescita reciproca” a quei Paesi ricchi di gas e materie prime -a in testa- diventati ancor più strategici dopo l’attacco della Russia a Kiev. E che, se messi nelle ...

RaiNews

, retroscena sulla missione in Algeria A quelli lavora, volata adper la sua prima missione bilaterale da quando è a Palazzo Chigi. 'Non è un caso - sottolinea la premier - ...Ora Giorgia, dopo giorni di polemiche, cambia registro e interviene per arginare il suo ... ha detto rispondendo alle domande dei cronisti ad, 'credo anzi che si debba lavorare insieme ... Giorgia Meloni in Algeria: l'omaggio a Mattei e l'incontro con il presidente Tebboune - Meloni: "Algeria strategica, presto altre missioni in Nord Africa" - Meloni: "Algeria strategica, presto altre missioni in Nord Africa" (Agenzia Vista) Algeri 23 gennaio 2023 “Non ho cambiato idea sul tema della difesa dei nostri imprenditori balneari da una direttiva che secondo me non andava applicata in quel settore. Bisogna capir ...Dal nostro inviato ad Algeri Si fanno sempre più stretti i rapporti tra Italia e Algeria. Nel segno del gas. Giorgia Meloni e il presidente algerino Tebboune hanno appena firmato, ...