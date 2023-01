Meloni ad Algeri | l' energia è il primo dossier sul tavolo

Agenzia ANSA

Giorgiasottolinea l'importanza del Mar Mediterraneo nelle strategie del nostro Paese. Il premier ne ... attraccata al porto di, durante la sua visita a bordo nell'ambito della missione ...Leggi anche Gas e non solo,ad: "Per noi è territorio cruciale": "Piena fiducia in Nordio, l'ho fortemente voluto" Giustizia, il ministro Nordio: "Mai pensato di dimettermi" ... Meloni in arrivo oggi a Algeri, lunedì bilaterale con Tebboune - Politica Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al suo arrivo ad Algeri oggi, si è recata al Monumento del martire, sito commemorativo ...Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni visita Nave della Marina Militare italiana Carabiniere in occasione della visita bilaterale ...