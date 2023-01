Meloni ad Algeri | il piano per far diventare l’Italia l’hub energetico dell’Europa

Agenzia ANSA

Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, a margine della visita della premier Giorgiaal Giardino Mattei ad. .Quest'anno, secondo l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi - che ha accompagnatoad- , il paese soddisferà il 38 per cento del fabbisogno italiano, andando a pareggiare i ... Meloni in arrivo oggi a Algeri, lunedì bilaterale con Tebboune - Politica Giorgia Meloni archivia il caso intercettazioni ribadendo “piena fiducia” a Carlo Nordio. Nei prossimi giorni Meloni incontrerà il Guardasigilli, e dovrà anche sbrogliare una serie di nodi, dalle baln ...Il "piano Mattei" di Meloni non si limita all'Algeria, ma include anche altri paesi in Africa, nel Mediterraneo orientale e nel Caucaso.