Melito | Nappi ucciso tra la folla al ristorante | stava per diventare padre

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Asi torna a sparare, in pieno, tra i clienti di una nota trattoria del centro. A cadere sotto i colpi di due killer armati di pistola è Vincenzo, 57 anni, ritenuto dai carabinieri e dalla Direzione Distrettuale Antimafia il capozona adel clan Amato-Pagano., killer in azione nel: VincenzoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere del Mezzogiorno

Pochi minuti prima delle quattordici di oggi, 23 gennaio 2023, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco Vincenzo, mentre pranzava in una nota trattoria locale semideserta di(Napoli). Il 57enne, conosciuto anche con il soprannome " o' pittore ", era ritenuto dagli inquirenti legato al clan ...... armati di pistole di diverso calibro, hanno ucciso, esplodendo diversi colpi, Vincenzo, 57 anni, ritenuto dai carabinieri e dalla Direzione Distrettuale Antimafia il capozona adel clan ... Omicidio a Melito, spari nel ristorante all'ora di pranzo: agguato al boss. Terrore tra i clienti in fuga "Le modalità vecchie o nuove per manifestare violenza sono sempre ferme sul territorio. Gli accoltellamenti continuano, il senso di violenza gratuito c'è sempre come dimostra un episodio di qualche gi ...