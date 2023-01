Melito NA | omicidio all’ora di pranzo | agguato al boss in un ristorante

(Di lunedì 23 gennaio 2023)di. Un killer ha fatto irruzione all’interno di undidi Napoli, periferia Nord del capoluogo, e ha freddato Vincenzo Nappi. Cinquantasette anni,di primo piano del clan degli scissionisti, che in quel momento era seduto a tavola per pranzare. Siamo all’interno della trattoria “Gaetano e Teresa”, nel pieno L'articolo proviene da Inews24.it.

Corriere del Mezzogiorno

... armati di pistole di diverso calibro, hanno ucciso, esplodendo diversi colpi, Vincenzo Nappi, 57 anni, ritenuto dai carabinieri e dalla Direzione Distrettuale Antimafia il capozona adel clan ...Nappi era ritenuto il tramite del clan Amato Pagano con gli esponenti politici di. Nell'anno ... il gruppo legato al boss Mariano Riccio aveva deciso di uccidere Nappi per vendicare l'... Omicidio a Melito, spari nel ristorante all’ora di pranzo: agguato al boss. Terrore tra i clienti in fuga Vincenzo Nappi, 57 anni, ritenuto elemento di spicco del clan degli scissionisti, è stato ucciso in pieno giorno a Melito, in un ristorante ...“Le modalità vecchie o nuove per manifestare violenza sono sempre ferme sul territorio. Gli accoltellamenti continuano, il senso di violenza gratuito c’è sempre come dimostra un episodio di qualche gi ...