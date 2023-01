Mega eredità alla parrocchia Ma il priore sottrae i soldi destinati ai poveri

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Negli anni 70 una nobildonna aveva lasciato due terreni a San Pietro Apostolo, Modena. "Ivadano in beneficienza, non ai benedettini", aveva detto. Oggi il religioso è indagato insieme ad alcuni suoi collaboratori. Al centro dell'inchiesta operazioni sospette per 4 milioni di euro