Medagliere Universiadi Invernali 2023 | l’Italia chiude 13ma con 10 podi | successo al Giappone

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sono andati ufficialmente in archivio ieri dopo dodici giorni di gare i Giochi Mondiali Universitaridi Lake Placid. La 31ma edizione della rassegna che raggruppa gli studenti atleti di tutto il mondo si è conclusa con un bilancio di 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi per, tredicesima nelfinale della manifestazione con 10complessivi in cinque discipline diverse. Le vittorie azzurre sono arrivate con Carlotta Marcora nello slalom speciale di sci alpino, con Elisa Fava nel gigante parallelo di snowboard e con Riccardo Lorello nei 5000 metri di speed skating. Dominio assoluto per ilcon 21 ori e 48 medaglie davanti alla Corea del Sud (12 titoli e 29) e al Canada (6 vittorie e 13 top3). Di seguito il ...

OA Sport

