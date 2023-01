Me l' hanno chiesto i sindaci Pd Retroscena Nordio sull' abuso d' ufficio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Carloa valangaa necessità delle riforme. Il ministro della Giustizia è stato ospite del programma "Quarta Repubblica" in onda il 23 gennaio su Rete4. Al centro del dibattito le intercettazioni, l'abolizione dell'd'e la semplificazione del rapporto tra cittadini e magistratura. E in tv il ministro svela un: la modifica dell'd'gli è stata chiesta direttamente anche daidel Pd. «Ci sono stati, privatamente, gli stessidel Pd che sono venuti da me in processione a implorare l'abolizione o una radicale modifica del reato didi, perché non riescono più a lavorare - ha detto il ministro della Giustizia, Carlo ...

Vanity Fair Italia

...comunque deciso di autorizzarla in nome della libertà di espressione. Tra l'altro Paluden aveva annunciato che avrebbe bruciato il Corano dinanzi l'ambasciata turca mentre Ankara aveva......l'intervento di ambulanza. Ma quando si è compreso che non si poteva attendere i due genitori guidati dalla dottoressa Leila Teodorani della Centrale operativa Siena - Grosseto del 118,... Neonato morto a Roma, il papà: «La mia compagna ha chiesto di portarlo al nido, le hanno risposto di no» Ha raccontato, proprio come l’autista Giovanni Luppino, di aver incontrato Matteo Messina Denaro per strada a Campobello di Mazara meno di un anno fa e che il boss gli avrebbe chiesto aiuto per via de ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...