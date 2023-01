Me Contro Te Missione Giungla ha spodestato Avatar 2 al boxoffice italiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Come ben sappiamo, Luì e Sofì sono tornati con MeTe: il Film –che, nel corso delle ultime ore, ha fatto registrare un primato inaspettato. Difatti, il film che vede protagonisti i due giovani ragazzi, ha letteralmentedal primo posto deldel weekend2. Si farebbe riferimento a 2.363.800 euro in quattro giorni, con una media per sala di 4.435 per 520 copie in circolazione monitorate alla Cinetel. Per farla breve,2 non ha nemmeno iniziato i festeggiamenti relativi al record di incassi che ha subito dovuto placare la sua gioia, dopo tale notizia. Il lungometraggio in questione, invece, fa da capofila a un botteghino generale che, rispetto allo scorso anno, tende a registrare il più ...

ComingSoon.it

Il nuovo film dei Mete , il duo di youtuber siciliani Sofia Scalia e Luigi Calagna ,giungla ha incassato in quattro giorni 2.306.175 di euro spodestando il film di James Cameron ...... e a margine del colloquio ha espresso decisa soddisfazione per l'esito delladiplomatica, ... La loro amarezza si estende all'intero Stato italiano,cui - ricordano - decisero di ... Me Contro Te Missione Giungla al boxoffice italiano del weekend ... Toccherà a Lazio e Milan, nell’inedita sfida di martedì sera, chiudere il programma dell’ultima giornata di andata in un match chiave soprattutto in ottica Champions. I campioni d’Italia, in un moment ...Me Contro Te Il Film - Missione Giungla, il nuovo film dei Me contro Te, ruba la prima posizione ad Avatar: La via dell'acqua al botteghino italiano dopo sei settimane.