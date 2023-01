Me Contro Te Il Film - Missione Giungla scalza Avatar | La via dell' acqua dalla vetta del box office italiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) MeTe Il, il nuovodei MeTe, ruba la prima posizione ad: La viaal botteghinodopo sei settimane. Incredibile, ma vero. A frenare lo strapotere di: La viaal boxci pensano i MeTe. La coppia di YouTuber più amati dai bambini conquistano ladel botteghino con la loro ultima fatica, MeTe Il, che segna un debutto da 2,3 milioni di euro e 346.882 presenze in 520 sale. In questa nuova ...

BadTaste.it TV

Il nuovodei Mete , il duo di youtuber siciliani Sofia Scalia e Luigi Calagna , Missione giungla ha incassato in quattro giorni 2.306.175 di euro spodestando ildi James Cameron ...A puntare il ditoil capolavoro dello scrittore premio Nobel è stato il deputato Dmitrij ... "Nucleare, super missili e 1,5 milioni di soldati" Putin dichiara guerra a Batman: "Neie nei ... Incassi Italia: Me contro Te il film - Missione Giungla batte Avatar 2 giovedì! Me Contro Te Il Film - Missione Giungla, il nuovo film dei Me contro Te, ruba la prima posizione ad Avatar: La via dell'acqua al botteghino italiano dopo sei settimane.Il duo di youtuber siciliani, coppia anche nella vita, hanno scalzato il blockbuster di James Cameron dopo sei settimane di primato indiscusso al boxoffice.