Mauro | «Il Napoli di Spalletti merita di vincere il campionato»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Massimo, ex giocatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto neldi Serie A. Le sue dichiarazioni Massimo, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Tutti Convocati. LOTTA SCUDETTO – «Ilè finito? Voglio che vinca la squadra che gioca meglio e non c’è dubbio che se ce n’è una cheè ildi, è una squadra entusiasmante e questo è un merito che sarà scolpito nella storia del». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Napoli da Vivere

Massimo, ex giocatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto nel campionato di Serie A. Le sue dichiarazioni Massimo, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Tutti Convocati. LOTTA SCUDETTO - "Il campionato è finito Voglio che vinca la squadra che gioca meglio e non c'è dubbio che se ce n'è una che ...La madre, che già da diverso tempo lavorava a, si è attivata affinché il figlio potesse ... commenta il direttore sanitario del Pascale, Maurizio Di. ... Al Teatro Mercadante Claudia Gerini e Mauro Gioia in “Cado ... A “1 Football Club” è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi. “Polemica sul primo gol del Napoli con la Salernitana “L’azione doveva essere terminata, come si poteva fischiare la fine del primo temp ...Un 23enne ucraino, affetto da un tumore inoperabile, dopo un ciclo di cure è stato sottoposto ad un intervento al Pascale: i medici gli hanno ...