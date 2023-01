‘Maurizio racconta…’ | Quinzi | Baldi e Napolitano | i tre ‘ex-Messia’ del tennis La salute dello sport giovanile

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) LOITALIANOSCOPPIA DIIn occasione del report “Il posizionamentoitaliano a livello olimpico” (studio sull’evoluzione dei risultati agonistici dal 2013 al 2022), presentato pochi giorni fa nel Salone d’Onore del CONI dal Presidente Giovanni Malagò e dal Segretario Generale Carlo Mornati alla stampa, proprio l’ex canottiere ha evidenziato – per la prima volta nella storia di questi report – gli straordinari risultati delle categorie giovanili azzurre ottenuti durante il 2022, e su cui mi soffermerò. Tra le discipline olimpiche, ad esempio, prendendo in considerazione i diversi Mondiali giovanili, junior e youthscorso anno solare, troviamo il Bel Paese al terzo posto come numero di podi complessivi dietro Stati Uniti e Germania. Un risultato che ...