Mattia Lucarelli accusato di stupro | video | audio e versione della ragazza

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il figlio di Cristiano, è finito nei guai. Il calciatore del Livorno si trova ai domiciliari, come il compagno di squadra Federico Apolloni con la gravissima accusa di violenza sessuale. La denuncia è arrivata da unaamericana di 22 anni, il ragazzo ha negato la violenza ed è stato difeso anche da papà Cristiano. La situazione si sarebbe aggravata dopo la pubblicazione di alcuniregistrati in quella notte. “È stato bellissimo, dovremmo rifarlo”, è uno dei ricordisulla frase pronunciata da. E’ quanto riporta ‘La Stampa‘. Lanon era lucida, con ogni probabilità a causa dell’alcol, la vittima ricorda solo qualche flashserata “forse a causa di ...

Corriere Milano

'A un certo punto, mi sono ritrovata sul divano', prosegue la sua ricostruzione: con lei ci sonoJr e Apolloni. Gli altri tre, afferma la 22enne, si erano chiusi in un'altra stanza. È il ...Estratto dell'articolo di M. Ser. per 'la Stampa' 'È stato bellissimo, dovremmo rifarlo'. Nei ricordi sbiaditi dall'alcol della studentessa ventiduenne americana ci sono anche queste ... La ragazza che accusa Lucarelli junior e Federico Apolloni di stupro: «Mattia mi disse: è stato bellissimo, dobbiamo rifarlo» Di quella serata ha solo dei flash, «dei piccoli flash di quello che è successo». Uno è quello di un volto, di un giovane che sarà identificato in Mattia ...Sono arrivate accuse pesantissime nei confronti di Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano: le ultime rivelazioni ...