Matteo Messina Denaro | arrestato Andrea Bonafede | gli prestò l’identità

' L'impressione , magari sbagliata, è che la privacy non sia un problema, finché scriviamo diDenaro, delle sue malattie, delle sue amanti. Se cioè la privacy riguarda i poveri, i mafiosi e i terroristi, a nessuno frega niente delle intercettazioni. Quando invece riguarda ...È stato arrestato Andrea Bonafede , il geometra di Campobello di Mazara che aveva prestato la sua identità al bossDenaro . L'accusa rivolta nei suoi confronti dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido è di associazione mafiosa . I magistrati hanno hanno chiesto e ...I carabinieri del Ros hanno arrestato con l'accusa di associazione mafiosa Andrea Bonafede, geometra di Campobello di Mazara che avrebbe prestato l'identità al boss Matteo Messina Denaro. L'inchiesta ...