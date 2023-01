Matteo Messina Denaro | a Napoli tanti casi di persone vestite come lui | la foto del consigliere è virale

Leggi su screenworld

(Di lunedì 23 gennaio 2023), il super latitante arrestato pochi giorni fa, sembra aver fatto proseliti, almeno per l’outfit. La denuncia arriva da Francesco Borrelli,della regione Campania che su Twitter condivide ladi un uomo vestitoil boss mafioso. Per il momento si tratta di una singola segnalazione, se ladeldi Europa Verde è diventata, è un poco presto per dire che ci troviamo di fronte ad un nuovo caso “zio Michele”. In giro con l’outfit del boss sanguinario, la nuova moda che spopola dopo la cattura del latitante. Borrelli: “Fenomeno aberrante, cioè che dovrebbe essere motivo di vergogna diventa simbolo di ...