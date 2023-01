Mattarella concede grazia parziale a ex guardia giurata che uccise un ladro nel Leccese

Agenzia ANSA

BRINDISI - Condannato per omicidio il presidente della Repubblica, Sergiola grazia 'parziale' a Crocifisso Martina, ex guardia giurata di Torchiarolo . Martina è attualmente detenuto nel carcere di Matera dove sta scontando una condanna definitiva a 14 ...Il presidente della Repubblica, Sergio, ha concesso una grazia 'parziale' a Crocifisso Martina , ex guardia giurata di Brindisi , detenuto nel carcere di Matera dove sta scontando una condanna a 14 anni di reclusione per l'... Mattarella concede la grazia parziale a ex guardia giurata Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso una grazia “parziale” a Crocifisso Martina, ex guardia giurata di Torchiarolo (Brindisi), attualmente detenuto nel carcere di Matera dove ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso una grazia "parziale" a Crocifisso Martina, ex guardia giurata di Torchiarolo (Brindisi), detenuto nel carcere di Matera dove sta scontando ...