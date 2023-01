Massafra | incidente | lo studente di Martina Franca che aveva sviluppato un sistema per la sicurezza stradale Ieri tre morti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Bravo ragazzo. Studiava e lavorava in ambito e-commerce. Mio alunno non era proprio una scavezzacollo..L’anno scorsoun’applicazione di intelligenza artificiale che interveniva nel caso ilrilevasse stanchezza del conducente, in funzione di riduzione degli incidenti stradali. Che tristezza” dice Donato Oliva, docente all’istituto “Majorana” diin cui il martinese Leo Conte si è diplomato nei mesi scorsi. Leo Conte, 20 anni, è uno dei deceduti nel gravissimodisera a, con i fratelli Antonella (13) e Leonardo Carucci (19) di. Il mese scorso Leo Conte, nella scuola che fu la sua scuola fino a luglio 2022,partecipato alla manifestazione di ...

