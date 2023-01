Maserati GranTurismo - Svelati gli interni | ecco come cambiano nel salto generazionale

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Laha finalmente svelato anche glidella, completando così la presentazione della nuova generazione della sportiva che sarà proposta sia in versione endotermica che elettrica. Tre schermi, addio alle leva del cambio. La lussuosa 2+2 segue il nuovo corso del Tridente e offre un'impostazione della plancia simile a quella della Grecale: troviamo infatti il volante a tre razze sportivo con comandi integrati per avviamento e selezione delle modalità di guida, la strumentazione digitale da 12,2", il display che sostituisce il classico orologio analogico al centro della plancia e, soprattutto, l'infotainment con schermo sdoppiato da 12,3 e 8,8 pollici, che permette di gestire anche la climatizzazione e le funzioni secondarie, abbandonando i comandi fisici. Ladice addio anche alla leva ...

AlVolante

Laha finalmente svelato anche gli interni della, completando così la presentazione della nuova generazione della sportiva che sarà proposta sia in versione endotermica che ...Spuntano sui social le prime immagini dell'abitacolo della nuova. A bordo spazio e comfort per quattro adulti, materiali pregiati e molta più tecnologia rispetto al passato. ARRIVERÀ A GIUGNO, DA CIRCA 150.000 EURO - Sotto la "pelle" è tutta ... Maserati GranTurismo, eccola dentro: ma che bel salotto La nuova Maserati GranTurismo rappresenta un importante passo avanti per la casa del Tridente, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che per l'abitacolo raffinato e lussuoso. La vettura, ...Sotto la “pelle” è tutta nuova, con una meccanica potente e raffinata derivata da quella della supercar MC 20, e, per la prima volta nella storia del marchio, anche un cuore al 100% elettrico. Della n ...