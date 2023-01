Marvel’s Spider-Man 2 | Insomniac confida nel 2023 per il day one di un “gioco enorme”

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’aracnide della Casa delle Idee non tarderà: secondola data di uscita di-Man 2 può ancora sperare nelNon si sa ancora granché del gameplay di-Man 2, ma il sequel supereroistico targatoGames è tuttora uno dei titoli più attesi del. Il team di sviluppo che diede i natali a uno dei platformer 3D più amati di sempre ha confermato che i lavori procedono a piè sospinto. Ilè dunque ancora previsto entro la fine dell’anno, e il prolifico doppiatore Yuri Lowenthal (Marth in Super Smash Bros. Ultimate, Cecil Harvey in Dissidia Final Fantasy, Dainsleif in Genshin Impact) ci ha fornito un aggiornamento sul suo ritorno dietro le corde vocali del Peter Parker dal ragno ...