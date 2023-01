Marocco | Mondiale per Club | in diretta su Sky Sport dall’1 febbraio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si giocherà inilper, e sarà tutto insu Sky. Saranno 7 le squadre partecipanti: Flamengo, vincitore della Coppa Libertadores e Real Madrid, campione in carica in Champions League, come favoriti assoluti. Sette partite in tutto, si parte il primocon la sfida tra gli egiziani del Al Ahly, finalisti della Champions league africana contro Auckland City, vincitori della Champions dell’Oceania. Chi vince il 4sfiderà nel secondo round i campioni della Champions Concacaf i Seattle Sounders. L’altra sfida invece sarà tra i sauditi dell’Al-Hilal e il Wydad di Casablanca, vincitore della Champions league africana. E così le due vincenti in semifinale troveranno una il Flamengo e l’altra il Real Madrid. La finale sarà l’11 ...

Social Media Soccer

... marocchino tuttocampista dell' Angers di 22 anni che s'è messo tanto in mostra all'ultimo. Quello di Qatar 2022, dove ha ben figurato sia lui che tutto il. E il ds della SSC Napoli ...Santos con il Portogallo ha conquistato anche l'Europe del 2016 ma durante ildel 2022 in ... Il Portogallo è uscito ai quarti contro un modesto. Il presidente della federazione ... Il Marocco è pronto ad ospitare la terza edizione del Mondiale per club Roma, 23 gen. – (Adnkronos) – Con ancora negli occhi le immagini di festa del Marocco alla Coppa del Mondo in Qatar, certamente la sorpresa più bella della competizione, ecco che il paese africano tor ...ll Parlamento Europeo continua a difendere i giornalisti perseguitati in Marocco. “Considerando che la libertà di stampa in Marocco è in continuo deterioramento – si legge nell’importante Risoluzione ...