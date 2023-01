Mariella Nava “Alla salute” Libiam | che il tempo sia giocondo sulla follia del mondo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023)è tornata con un brano atipico nella sua composizione, anche se in realtà non lo è. “”, ispirato fortemente dal “ne’ lieti calici” di Giuseppe Verdi, all’apparenza è una canzone allegra, contiene però una malinconia che non è solo tipica dei festeggiamenti per la fine di un anno ma anche in quello che stiamo affrontando.fa un augurio, quasi a sollecitare una reazione positiva in noi. Mi sono collegato con lei durante la diretta We Have a Dream del martedì sera per una conversazione dove mi ha raccontato anche il video, semplice quanto delizioso, che abbiamo visto insieme. “” è la mia nuova canzone-augurio non solo per questi giorni di festa e per l’ anno nuovo che arriva, ma anche per ogni ...