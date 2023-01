‘Mare Fuori’ | il sogno degli attori | cantare ‘O mar for’ a Sanremo 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti‘O Mara Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio. E’ ildei giovanidi, la cui terza stagione è stata presentata stamane durante una conferenza presso gli studi Rai di Viale Mazzini a Roma. Glihanno espresso la volontà di interpretare la sigla della serie sul palco dell’Ariston, così l’ad della Rai, Carlo Fuortes, presente stamane, ha detto: “Faremo di tutto perché accada”. A lanciare l’appello alla Rai per i giovaniè stato Riccardo Sessa, che con Picomedia produce la serie in collaborazione con Rai Fiction: “Questi ragazzi sognano di andare a Sanremo 2023 perla sigla di Mare Fuori”. L’ultima parola spetta dunque ad Amadeus, direttore ...