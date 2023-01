Mare Fuori 3 | un video cringe sta facendo il giro del web

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La terza stagione dista per arrivare su RaiPlay che caricherà in esclusiva il prossimo 1^ febbraio i primi sei episodi. L’attesa è ovviamente alle stelle, dato il successo delle precedenti stagioni passate un po’ inosservate su Rai2 e consacrate con l’arrivo su Netflix. In queste ore la Rai ha divulgato una piccola preview della terza stagione in cui si vede un momento di tenerezza fra Ciro e sua sorella Rosa. Quello che sembrava però un ricordo di lei (Ciro, infatti, è morto) o quantomeno un momento del passato, si è rivelato essere unche preannuncia la nuova ship, quella fra Rosa e Carmine. Quest’ultimo sarà uno dei protagonisti di3. “Personalmente non so se il senso di rivincita sia il termine esatto. Siamo stati ovviamente felici di quello che ...

Agenzia ANSA

Non si esclude inoltre la presenza del cast di attori della serie3 , che potrebbe cimentarsi nella sigla della serie tv di successo. Gli attori protagonisti di #MareFuori3 potrebbero ...'Ma l'equipaggio ha fatto un lavoro straordinario portando la barcadal Mediterraneo in ... Al momento stiamo volando con 24 nodi di poppa in unpiacevole verso l'arrivo. Non vedo l'ora di ... Ragazzi Mare Fuori 'sogniamo palco di Sanremo', la Rai ci pensa - Tv Ospiti Sanremo 2023, ultime news: spunta una celebre attrice, il cast di una amatissima serie TV e il ruolo inedito di Beppe Vessicchio.I ragazzi terribili di Mare fuori stanno per tornare con la terza stagione. La fortuntaa serie si appresta a debuttare il 1° febbraio su Rai Play e il 15 febbraio su Rai 2 per la messa in onda canonic ...