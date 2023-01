Marano | estorsione a impresa edile | 2 arresti nel clan Orlando

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le due persone finite in manette, ritenute appartenenti al, sono accusate di aver condotto una persistente attività estorsiva nei confronti di un imprenditoredidi Napoli. Duro colpo alla camorra inferto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli: i carabinieri dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere,

TERRANOSTRA | NEWS

I due sono accusati diaggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore edile che, ne l 2017, stava eseguendo lavori nel centro storico diL'imprenditore vittima dell'stava realizzando 12 appartamenti ae la richiesta gli è stata formulata nell'inverno del 2017, nel corso di un incontro a pranzo in un agriturismo, al ... Marano, estorsione di 80 mila euro per la palazzina dei Triunfo ... Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che in data odierna, nell’ambito di attività d’indagine ...Antonio Orlando e Lorenzo Nuvoletta sono destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. I due sono ...