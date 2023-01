Mara Venier distrutta dietro le quinte | perché crolla in lacrime

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Che Maria Vener e Gina Lollobrigida fossero legate da una lunga amicizia è cosa nota, ma ieriledi Domenica in si è visto che c'era molto di più: un grande affetto. La cantante Francesca Alotta, ospite dellaproprio domenica, ha condiviso sui social un retroscena citando direttamente Gina Lollobrigida, in palese difesa diaccusata da molti di aver chiamato in trasmissione l'ex assistente Andrea Piazzolla a dire la sua senza contraddittorio. Molti hanno anche sostenuto che piuttosto che parlare delle vicende private e spinose dell'attrice sarebbe stato meglio tributarla con un omaggio artistico. Francesca Arotta per difendere la conduttrice da chi la reputa insensibile e senza tatto, ha detto di aver vistopiangere ricordando gli ultimi ...

Today.it

Maurizio Costanzo e la frecciatina a Chiara Ferragni per Sanremo: 'Deve giustificare la sua presenza', lite a La Vita in Diretta con Marisela Federici per difendere Gina Lollobrigida: 'Mi ...A Domenica In , ospite di, l'ex factotum della diva scomparsa il 16 gennaio a 95 anni, al centro delle polemiche con la famiglia dell'attrice e sotto processo a Roma con l'accusa di ... Andrea Piazzolla in lacrime per Gina Lollobrigida. Mara Venier rivela: "Mi sono presa una denuncia" Ascolti tv: Amici 22 continua a vincere Ieri pomeriggio, domenica 22 gennaio, è andata in onda una nuova ed elettrizzante puntata di Amici 22. Come ...Andrea Piazzolla, ex assistente della Lollobrigida, piange in tv ricordando Gina e rivela: "Gli ultimi anni un incubo".