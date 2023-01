Mantova | scomparsa Yana Malayko | l' ex accusato di omicidio non risponde a gip

leggo.it

... la barista ucraina di 23 anni,giovedì pomeriggio dopo aver finito il suo turno di ... L'uomo, lo ricordiamo, è stato arrestato venerdì dai carabinieri del nucleo investigativo di, con ...... non si hanno tracce dallo scorso 20 gennaio quando èda Castiglione delle Stiviere. L'uomo, 33enne di origini moldave, è stato arrestato lo scorso 21 gennaio dai carabinieridi. Si ... Il giallo di Yana, scomparsa a Mantova: arrestato l'ex fidanzato. «Ripreso mentre caricava un sacco in auto» Il corpo di Yana Malayko (o Maliko) non si trova e per questo gli investigatori hanno deciso di sospendere, da questa mattina, le ricerche. Lì, nel laghetto in località Valle, ...Milano, 23 gen. (LaPresse) - È stato convalidato il fermo per Dumitru Stratan, ritenuto l'assassino di Yana Malayko, scomparsa da Castiglione delle Stiviere, ...