Mani sempre lisce e giovani | ecco come!

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le nostreci servono fedelmente ogni giorno eppure spesso le trascuriamo in un modo quasi… criminale! Lavaggi frequenti, esposizione estrema al sole e freddo gelido in inverno: non c’è proprio da meravigliarsi se i segni dell’invecchiamento compaiono sullecon particolare rapidità rispetto ad altre parti del corpo. In giro si leggedi più di trattamenti per il viso, ma forse non tutti sanno che è possibile intervenire anche sullee si può andare oltre alla semplice crema, comunque indispensabile. Lehanno bisogno di cure speciali Chiariamo una cosa: i segni dell’invecchiamento sullenon possono essere evitati del tutto, ma con l’aiuto di alcuni metodi si può decisamente rallentarne l’avanzata. La pelle dellenon ha quasi ghiandole ...

Centropagina

...avanzare una guerra di logoramento - l'ultima delle quali potrebbe finire per giocare nelle... che, sebbene non così forte come quella europea, sta inducendo le persone a dubitarepiù del ...... 'Io ballavo, avevo un vestito aderente, mi prendi le, le metti dietro, non mi sembrava una ...che sai fare Come posso vedere questa scena come amicizia Quando mi urli in piscina ti ho... Scrivere a mano, perchè ci aiuta a tenere in forma il cervello Sono stati diversi i talenti del basket emersi nell'Adidas Next Generation Tournament di Monaco: dall'MVP Gonzalez fino a Stonkus ...Laura Torrisi è stata beccata dai suoi fan con le mani nel sacco. Il dettaglio che avrebbe tanto voluto nascondere è stato visto subito.