Manfredi-De Luca | il grande gelo | il sindaco di Napoli potrebbe sostenere Fico alla Regione

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldi queste ore non riguarda solo le temperature, ma anche il rapporto tra ildi, Gaetano, e il presidente della, Vincenzo De. I rapporti tra i due sono estremamente tesi, e del resto la polemica è esplosa pubblicamente quanto clamorosamente pochi giorni fa, quando il rappresentante di Palazzo Santa Lucia nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo, Riccardo Realfonzo, ha votato contro il bilancio di previsione per il 2023, criticando pesantemente la gestione della stessa Fondazione. A quanto riferisce l’Ansa, questa mattina Denon si sono neanche salutatiprima occasione pubblica dove si sono recati entrambi, nell’hangar di ...

Desono arrivati in orari diversi e si sono seduti ai lati di Gianni Lettieri, azionista di maggioranza di Atitech. Prima dell'inizio dell'evento pubblico Denon ha voluto fare ...Il sindaco di Napoli Gaetanoha ricordato nel suo intervento che "Atitech, grazie al ... " ha dichiarato dal palco il Presidente della Regione Campania Vincenzo De" Lo è diventata con ... Gelo tra De Luca e Manfredi dopo lo scontro sul San Carlo, niente stretta di mano all'Atitech Nessuna stretta di mano tra il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il primo incontro in pubblico tra i due - dopo le polemiche sul ...