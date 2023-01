Mancini | «Dobbiamo pensare che i ragazzi di 18-19 anni possano giocare a massimi livelli»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nel 2023 si riparte. Abbiamo anche cambiato sponsor tecnico e speriamo possa essere un 2023 importante, ci sono tutte le gare di qualificazione all’Europeo e le finali di Nations League, sono obiettivi importanti. Sono le parole del commissario tecnico della Nazionale, Roberto. L’allenatore della nazionale azzurra è intervenuto durante un evento organizzato dal Coni in cui erano presenti anche gli altri commissari tecnici delle altre discipline: De Giorgi per la pallavolo, Pozzecco per il basket e Campagna per la pallanuoto.durante la tavola rotonda “Allenare Azzurro” si è soffermato sul tema dei giovani calciatori italiani, una risorsa che andrebbe sfruttata appieno: «Cambio generazionale? Nel calcio è più difficile rispetto alla pallavolo, al basket o alla pallanuoto. In Italiacambiare la nostra mentalità e ...

