Manchester City | UFFICIALE un colpo in prospettiva

Milan News

Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo all' Al Nassr , la Lega calcio dell' Arabia Saudita ha ingaggiato l'ex amministratore delegato del, Garry Cook , per sfruttare al meglio le opportunità commerciale del campionato. L'ex dirigente della Nike ha lavorato con i Citizens per tre stagioni e ora sarà presidente ed ...Il Fulham ha perso l'ultima sfida contro il Newcastle, ma era reduce da un periodo molto positivo, mentre gli Spurs arrivano da due sconfitte consecutive per mano di Arsenal e. Il ... Randy Levine e il calcio: dalla partnership con il Manchester City alla seconda squadra di New York Colpo a centrocampo e in prospettiva per il Manchester City. I campioni d'Inghilterra, infatti, hanno ufficializzato l'acquisto dal Velez Sarsfield del 20enne centrocampista argentino Maximo Perrone, ...Harry Maguire ieri, Jakub Kiwior oggi. Eduardo Macia completa ancora una volta una grande operazione in uscita e dopo aver partecipato alla crescita dell’ex centrale del Leicester, ceduto al Mancheste ...