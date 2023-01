Mamma si addormenta allattando il figlio e il bimbo muore soffocato | la violenza sui social è inaccettabile

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La notizia è questa: una giovaneha chiesto di poter rimanere qualche minuto in più insieme a suoneonato, all’Ospedale Pertini di Roma, prima che venisse portato nella stanzetta neonatale per la notte. Poco dopo un’infermiera si è accorta che durante l’allattamento la ragazza si èta e al suo fianco c’era il...

La mattina dopo ha lasciato l'ospedale per andare a casa dalla. Il loro dolore era intenso, ma composto". "Le si erano rotte le acque alle 4 della notte, ha poi trascorso 17 ore in travaglio prima di partorire. Era sfinita, ma le hanno subito portato il piccolo per l'allattamento e hanno anche preteso che ...