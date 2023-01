“Mamma che hai appena partorito | ti vogliamo sul pezzo” Così la maternità intensiva consuma corpo e psiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “, stanotte la teniamo al nido un paio d’ore, però domani tisul”. Questa è pazza, ho pensato. Anzi no: sono io il problema. Sono io che sono troppo “molle”, inadeguata. Che pretendo di potermi riposare qualche ora visto che non chiudo occhio da tre giorni. Sbaglio, è evidente. Dovrei essere a totale disposizione della mia piccola, riporre in un angolo il mio dolore fisico, la mia stanchezza straziante dopo un travaglio interminabile. Faccio richieste che, a giudicare dalla risposta che mi viene data dall’operatore sanitario, sono del tutto fuori luogo, egoistiche. Sono rigonfia di sensi di colpa perché ho la mia bambina lì, urlante, e non ho la forza di alzarmi per provare ad allattarla, per cambiarla. Non riesco né a stare seduta né a stare sdraiata perché ho ancora il catetere infilato nella schiena, ma nessuno ...