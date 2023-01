Maltempo | vento | pioggia e neve su tutta la penisola

il Resto del Carlino

AGI - L'ondata diche da alcuni giorni imperversa sull'Italia non ha esaurito i suoi effetti. La neve fa sentire la sua presenza in molte località. Nel Viterbese, dalla notte scorsa, intorno alle 3,30 nevica ...Il freddo glaciale che sta attraversando l'Italia non sembra voler mollare la presa. Neve econtinuano a imperversare sull'intera penisola, con l'allertache oggi è arancione su Emilia - Romagna e Marche e gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Umbria, Campania e Basilicata ... Maltempo Rimini, alberi caduti per il forte vento. Decine di interventi dei vigili del fuoco We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il maltempo che si è abbattuto sull'Italia continua a fare paura. Nella zona di Senigallia (Ancona), zona già colpita dall'alluvione dei fiumi Misa e ...