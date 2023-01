Maltempo sull’Italia | con Attila torna la neve fino in pianura

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Nel corso della settimana appena iniziata ilnon mollerà la presa: l’Italia dovrà ancora fare i conti con pioggia, temperature più fredde e anche tanta. I grandi movimenti a scala emisferica stanno favorendo l’arrivo di correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa, quasi senza soluzione di continuità e ciò determinerà ancora possibili sorprese nevose su molte delle nostre regioni. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che già dalla giornata odierna la sciabolata artica diprovocherà un nuovo peggioramento del tempo: le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano favoriranno la formazione di un Ciclone in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sottoforma di temporali e violente raffiche di vento. Non ci saranno solo piogge intense, ma potrebbe ...