Maltempo sull’Italia | allerta meteo in molte regioni

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un’ondata di neve, pioggia e gelo sta attraversando l’Italia:gialla per ilin 9. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Le allerteriguardano tutta la giornata di lunedì 23 gennaio, ma ilcontinuerà per tutta la settimana, secondo gli esperti. Vigili del fuoco a Senigallia monitorano il livello del fiume Misa. Foto Twitter @vigilidelfuoco, quando e dove L’avviso diper ilprevede nevicate sparse, al di sopra dei 200-400 metri, su Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia sud-occidentale e Piemonte meridionale. Ci si attende inoltre locali e temporanei sconfinamenti a quote pianeggianti e, al di sopra dei ...

Agenzia ANSA

Ilsferza l'. Il Paese dovrà fare i conti ancora per diversi giorni con temperature rigide, pioggia e tanta neve. L'arrivo di correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa determinerà ...Cosa aspettarsi dai prossimi giorni, quanto durerà Gli esperti deducono che quest'ondata dinon mollerà la presa per almeno un'altra settimana, quella che è appena ... Maltempo sull'Italia, temperature in picchiata - Cronaca