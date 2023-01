Maltempo su tutta Italia | scuole chiuse nel riminese

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilcontinua imperterrito a portare pioggia, freddo e neve su gran parte del territoriono. Ben nove regioni sono in allerta gialla. Pericolo valanghe sulle Alpi lombarde e sulle Dolomiti venete. Due giovani sono stati salvati dalla piena di un torrente intorno alle 2, in provincia di Rimini. Evacuati in 400 a Casamicciola a Ischia. In molte città lesono state lo saranno anche domani.

AGI - Agenzia Italia

Una situazione di- precisa la Protezione Civile e l'Arpa Fvg - che dovrebbe permanere perla giornata anche con pioggia. Una condizione che mette sotto pressione soprattutto i Vigili ...Nell'Anconetano le piogge insistenti sono proseguite perla notte così come le forti raffiche ... Nel Fermano ilha colpito in particolare la costa, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio,... L'Italia nella morsa del gelo Molti interventi in tutte le province. Chiuse scuole per neve nel Maceratese Intense piogge, forti raffiche di vento e mare molto mosso, stanno causando danni e criticità diffuse in varie zone delle M ...Da Nord a Sud, Italia da giorni nella morsa del maltempo. "Nel weekend ci sarà un freddo pungente in tutta Italia, con temperature in generale al di sotto della norma, e quindi le… Leggi ...