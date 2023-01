Gazzetta del Sud

Quindici autovetture, che ospitavano circa 40 persone, fra le quali alcuni bambini, sono rimaste bloccate dalla neve, la scorsa notte, nell'area del Parco nazionale del Pollino e sono tornate in ...Cosenza - Quindici autovetture, che ospitavano circa 40 persone, fra le quali alcuni bambini, sono rimaste bloccate dalla neve, la scorsa notte, nell'area del Parco nazionale del Pollino e sono ... Maltempo: soccorsi automobilisti bloccati nel Parco del Pollino Intervento la scorsa notte ad opera dei Carabinieri Parco della Stazione di Terranova del Pollino per soccorrere degli automobilisti in difficoltà in montagna. In particolare avvisati dalla centrale o ...ROMA- Saranno i volontari dell’Associazione di promozione sociale Ripartiamo che nel pomeriggio di martedì 24 gennaio dalle 18.30 consegneranno ai senzatetto riparati nelle zone tra il colonnato di Sa ...