Maltempo | Senigallia | livello Misa si abbassa e spunta il sole

il Resto del Carlino

Dopo l'apertura di una struttura di accoglienza al seminario vescovile di(Ancona), per accogliere eventuali sfollati a causa dele della piena del fiume Misa, sono già nove le persone finora accolte. La struttura, gestita dalla fondazione Caritas ...ll livello del fiume Misa ainizia ad abbassarsi sensibilmente dopo la piena. Intanto ha smesso di piovere ed è spuntato anche un raggio di sole. La viabilità delle arterie stradali precedentemente chiuse in adozione ... Maltempo oggi nelle Marche, a Senigallia passa la piena del Misa. Martedì 24 gennaio scuole aperte Rischio valanghe. In Abruzzo -15 gradi, Vesuvio imbiancato. Nevica nel Viterbese. Scuole chiuse a L'Aquila. Disagi su tutto l'Appennino. Nel ...Gennaio si concluderà con temperature sotto la media del periodo per via di fredde correnti di natura artica dirette verso il Mediterraneo. Queste alimenteranno una circolazione ciclonica ...