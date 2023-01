Maltempo | Senigallia | già 9 persone in struttura accoglienza

il Resto del Carlino

Italia nella morsa del. Per oggi, lunedì 23 gennaio, è stata diramata allerta arancione su settori di Emilia - ... Nelle Marche nella zona di(Ancona), colpita dall'alluvione dei ...Dopo l'apertura di una struttura di accoglienza al seminario vescovile di(Ancona), per accogliere eventuali sfollati a causa dele della piena del fiume Misa, sono già nove le persone finora accolte. La struttura, gestita dalla fondazione Caritas ... Maltempo oggi nelle Marche, a Senigallia arriva la piena del Misa. Chiuso il casello dell'A14: la diretta Ancora una violenta ondata di maltempo in Italia che minaccia di mettere in ginocchio il Paese tra alluvioni e nevicate.Senigallia (An).- Situazione di nuovo critica a Senigallia per il maltempo. Le piogge delle ultime ore hanno causato di nuovo l'ingrossamento del fiume Misa che attraversa la città e sfocia al mare, c ...