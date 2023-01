Maltempo | Senigallia | evitare spostamenti | casello A14 chiuso

Agenzia ANSA

Oggi le scuole sono chiuse a, così come a Trecastelli, Arcevia e, ma in questo caso per la neve, a Urbino. In alcuni negozi del centro di, vicino al fiume, ci si prepara ......Nel Senigalliese si è alzato il livello del Nevola e del Misa la cui piena nel centro di... Nel Fermano ilha colpito in particolare la costa, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio, ... Maltempo: Comune Senigallia, non pernottare ai piani terra Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A Senigallia "è necessario limitare gli spostamenti" A Senigallia (Ancona), già colpita duramente dall'alluvione del settembre scorso che causò devastazione e 12 morti (la 56enne Brunella Chiù, di Bar ...