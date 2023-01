Maltempo Roma – Demos | “Bene l’accoglienza straordinaria per i senza tetto”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Ho visitato questa mattina con il sindaco Gualtieri e l’Assessora Funari la nuova tensostruttura aperta daCapitale per ospitare personedimora in questo periodo di freddo particolarmente rigido e l’ho trovata ottima. È un luogo molto dignitoso, dove le persone possono rimanere al caldo h24, dove hanno anche la possibilità di mangiare ma soprattutto, attraverso colloqui con gli assistenti sociali, provare ad impostare il “dopo”. Un luogo temporaneo ed emergenziale per un periodo definito, ma non solo un riparo per una notte, che si aggiunge a quelli già presenti, e agli altri che apriranno in queste ore, incrementando la diffusione sul territorio cittadino, per restare aperti durante tutto l’anno. Si tratta quindi di un incremento di accoglienza necessario per la Capitale d’Italia in un tempo in cui le varie crisi economico-sociali hanno ...