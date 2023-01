Maltempo Napoli | allerta gialla prorogata fino a domani mattina su tutta la costa

ilmattino.it

Sono previste ancora precipitazioni con pericolo di allagamento di locali interrati, frane, voragini, ...Leggi Anche, ilspezza la croce dei quartieri spagnoli: 'Salvò dal colera' Una cometa gigante La gigantesca struttura in acciaio, quando viene montata, è alta 70 metri, lunga 82 e ... Scuole chiuse per maltempo a Perugia, Terni, Rieti, L'Aquila, Napoli, Spoleto. L'elenco regione per regione Non si placa il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 9 di domani mattina il vigente avviso di allerta meteo ...In una giornata che ha visto rinviare due partite a causa del maltempo, le notizie sono tre: l'importante e quasi decisiva vittoria della capolista Pineto sul campo del Matese, il rallentamento della ...