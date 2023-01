Maltempo in Italia | scuole chiuse in varie regioni | allerta fiumi nelle Marche Nevicate al Centro e al Sud

Agenzia ANSA

AGI - L'ondata diche da alcuni giorni imperversa sull'non ha esaurito i suoi effetti. La neve fa sentire la sua presenza in molte località. Nel Viterbese, dalla notte scorsa, intorno alle 3,30 nevica ...Nel corso della settimana appena iniziata ilnon mollerà la presa: l'dovrà ancora fare i conti con pioggia, temperature più fredde e anche tanta neve . I grandi movimenti a scala emisferica stanno favorendo l'arrivo di correnti ... Maltempo sull'Italia, temperature in picchiata - Cronaca 1' di lettura Fano 23/01/2023 - Prosegue senza sosta il monitoraggio del territorio fanese. Diverse le criticità provocate dal maltempo di questi giorni, tra cui – secondo l’ultimo aggiornamento del v ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...