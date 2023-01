Maltempo e neve | allerta gialla in 9 regioni Scuole chiuse e condizioni in peggioramento

(Di lunedì 23 gennaio 2023)per iloggi in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Pioggia, freddo e: ilnon mollerà la presa in Italia nella settimana appena cominciata. Sono infatti in arrivo correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa “e ciò determinerà ancora possibili sorprese nevose su molte delle nostre”. Le previsioni sono di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ‘iLMeteo.it’. L’arrivo di correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa, quasi senza soluzione di continuità, determinerà ancora possibili sorprese nevose su moltee nella giornata di oggi è atteso un nuovodelleatmosferiche. La...

e scuole chiuse: ecco dove. Cinque tir fuori strada a Fabriano, i sindaci: 'Evitare gli spostamenti' Le Cascate delle Marmore si trovano in Valnerina a pochi chilometri dalla città di ...Costiera Amalfitana sotto scacco del, tra frane, smottamenti ead alta quota che sta generando una serie di problemi nel ripristino dei ponti di telefonia mobile. Accade a Tramonti , in località Monte Sant'Angelo, una ... Meteo: con la sciabolata artica di Attila torna la neve fino in pianura; parla il meteorologo Antonio Sanò Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Pioggia, freddo e neve: il maltempo non mollerà la presa in Italia nell ...Lo stesso Sanò aggiunge come si possano formare violente precipitazioni sotto forma di temporali e forti raffiche di vento, nonché di neve soprattutto al Centro ... nell’Italia centrosettentrionale.