Maltempo | ancora freddo glaciale | allerta arancione su Emilia-Romagna e Marche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilche sta attraversando l'Italia non sembra voler mollare la presa. Neve e vento continuano a imperversare sull'intera penisola, con l'che oggi èsue gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Umbria, Campania e Basilicata (LE PREVISIONI METEO).

RaiNews

allerta meteo arancione, oggi,su Romagna e Marche; gialla su Abruzzo,Basilicata, Campania, Emilia e Umbria. L'ondata diche ha colpito la Penisola non abbandonerà l'Italia e farà ...7.00allerta. Scuole chiuse Allerta meteo arancione,oggi,su Romagna e Marche; gialla su Abruzzo,Basilicata, Campania, Emilia e Umbria. L'ondata diche ha colpito la Penisola non ... Maltempo, ancora neve e venti forti Il maltempo che si è abbattuto sull'Italia continua a fare paura. Nella zona di Senigallia (Ancona), zona già colpita dall'alluvione dei fiumi Misa e ...A Senigallia rischio alluvione: il Comune invita a salire ai piani alti. Clochard muore per il freddo a Milano. Rischio valanghe su Alpi lombarde e Dolomiti ...