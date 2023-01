Maltempo | allerta gialla e scuole chiuse Due migranti muoiono per le esalazioni di un braciere

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un uomo e una donna, entrambi africani. Il freddo intenso di questi giorni li hanno costretti ad accendere unvicino al letto in cui dormivano per scaldarsi. Vivevano in una baracca, come ...

L'ondata di gelo enon accenna a placarsi in tutta Italia. E'gialla in nove Regioni, che hanno disposto la chiusura delle scuole. In Emilia Romagna, la neve ha raggiunto i due metri ...Ilsferza l'Italia. Il Paese dovrà fare i conti ancora per diversi giorni con temperature rigide, pioggia e tanta neve. L'arrivo di correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa determinerà ...(ANSA) - ANCONA, 23 GEN - Anche squadre di Vigili del fuoco sono impegnate a Senigallia per il monitoraggio del livello del fiume Misa: stamattina è prevista un'ondata di piena ed è stato rinforzato i ...Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Pioggia, freddo e neve: il maltempo non mollerà la presa in Italia nell ...